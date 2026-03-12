Ричмонд
В Госдуме рассказали, кому повысят страховую пенсию в апреле

РИА Новости: в апреле пенсию повысят гражданам, которым исполнилось 80 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Повышение страховой пенсии в апреле ждет пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет, и тех, кому была впервые уставлена инвалидность I группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«В апреле увеличенную выплату получат пенсионеры, которым в марте 2026 года исполнилось 80 лет, и те, кому в марте впервые установлена инвалидность I группы. Это уже не индексация, а перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по статье 23 закона № 400-ФЗ», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что перерасчет происходит без заявления и применяется со дня наступления основания.

«В апрельской выплате пенсионер уже получает увеличенный размер за полный месяц, а если основание наступило в середине марта, возможна доплата за март. Здесь есть нюанс, о котором мало кто знает. Повышение по достижении 80 лет и по I группе инвалидности не суммируется, это альтернативные основания», — добавил парламентарий.

