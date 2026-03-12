Отоларинголог рассказала, чем отличаются наружный и средний отит

По словам Стрыгиной, основные причины наружного отита — грибковая или бактериальная инфекция, их возбудителей человек нередко сам заносит в ухо грязными руками или ватными палочками. Главным фактором риска развития болезни являются микротравмы при чистке органа. Она добавила, что фурункул уха, то есть, воспаление волосяного фолликула, при котором боль становится особенно сильной и может повышаться температура, также относится к наружному отиту.