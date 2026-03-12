Ричмонд
Борец Костюк повернулся спиной к флагам на гимне России на чемпионате Европы

Украинский борец Артур Костюк повернулся спиной к флагам во время гимна РФ на молодежном чемпионате Европы. Об этом в среду, 11 марта, сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

— Занявший третье место Артур Костюк во время исполнения российского гимна развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата, — заявил он в Telegram-канале.

Спортсмен с Украины завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Первым стал российский борец Бозигит Исламгереев.

Молодежный чемпионат Европы проходит в сербском Зренянине. Это первый крупный международный турнир с 2021 года, где спортсмены из РФ соревнуются с флагом и гимном.

