Борец Костюк повернулся спиной к флагам на гимне России на чемпионате Европы

Украинский борец Артур Костюк повернулся спиной к флагам во время гимна РФ на молодежном чемпионате Европы. Об этом в среду, 11 марта, сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.
— Занявший третье место Артур Костюк во время исполнения российского гимна развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата, — заявил он в Telegram-канале.
Спортсмен с Украины завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Первым стал российский борец Бозигит Исламгереев.
Молодежный чемпионат Европы проходит в сербском Зренянине. Это первый крупный международный турнир с 2021 года, где спортсмены из РФ соревнуются с флагом и гимном.
Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с победившими на Паралимпийских играх 2026 года в спринте россиянами Анастасией Багиян и ее спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным. Об этом сообщило издание Sport24.