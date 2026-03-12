Посол Джалали: Иран примет решение о судьбе виновных в убийстве Хаменеи

Тегеран примет решение о наказании тех, кто виновен в убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали.
«Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Напомним, что США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к ракетным атакам Ирана на Тель-Авив и американские военные объекты на Ближнем Востоке.
В первый же день после атак США и Израиля погиб верховный лидер Ирана. Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля.
На момент атаки Хаменеи находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности. В связи с его гибелью иранские власти объявили 40-дневный траур. Первые семь дней траура по всей стране были объявлены нерабочими в знак скорби.