Посол Джалали: Иран примет решение о судьбе виновных в убийстве Хаменеи

Тегеран накажет виновных в убийстве верховного лидера Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран примет решение о наказании тех, кто виновен в убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали.

«Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, что США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к ракетным атакам Ирана на Тель-Авив и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

В первый же день после атак США и Израиля погиб верховный лидер Ирана. Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по его резиденции утром 28 февраля.

На момент атаки Хаменеи находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности. В связи с его гибелью иранские власти объявили 40-дневный траур. Первые семь дней траура по всей стране были объявлены нерабочими в знак скорби.

