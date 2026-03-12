Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением электросистемы в случае эскалации

Американский лидер Дональд Трамп вновь обратился к Тегерану с угрозами. Президент США уведомил, что Вашингтон может «за час» полностью уничтожить электросистему Ирана. Так Белый дом поступит в случае эскалации конфликта, добавил Дональд Трамп. Он рассказал о планах США в беседе с журналистами.
Американский лидер предупредил, что военные могут нанести удары по разным точкам в Тегеране и других городах Ирана. По его словам, на восстановление электросистемы в таком случае у исламского государства уйдет «25 лет».
«Мы можем ударить по районам Тегерана и другим точкам… Но мы этого не хотим», — сказал Дональд Трамп.
Он также заявил о победе США над Ираном. Глава Белого дома считает название операции «Эпическая ярость» отличным. Он заявил, что оно отражает происходящее.