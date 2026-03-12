Лечебное дело стало самым популярным направлением у иностранных студентов в РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лечебное дело возглавило рейтинг наиболее востребованных специальностей среди иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. В 2025 году это направление выбрали 67 921 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«Топ-5 наиболее популярных направлений обучения иностранных студентов в 2025 г. (без учета аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки): лечебное дело — 67 921 человек, экономика — 26 205 человек, менеджмент — 21 279 человек, стоматология — 16 634 человека, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) — 14 142 человека», — говорится в сообщении.
Всего в российских университетах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучаются граждане 179 стран, уточнили в ведомстве.
Лидерами по числу студентов остаются Казахстан (60 818), Туркменистан (57 060) и Китай (56 766).