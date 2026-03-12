Лечебное дело стало самым популярным направлением у иностранных студентов в РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лечебное дело возглавило рейтинг наиболее востребованных специальностей среди иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. В 2025 году это направление выбрали 67 921 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.