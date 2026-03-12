В Приморье оценили риски дефицита запчастей для «японцев» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Представитель магазина «Сакура» Александр считает, что дефицит если и возможен, то только на старые модели, и связан он не с войной, а с подорожанием и санкциями. По его словам, конфликт только начался и на логистике пока не сказался — запчасти идут через Китай, и с ним проблем нет. Военные действия, полагает он, скорее отразятся на поставках топлива.