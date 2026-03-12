В Приморье оценили риски дефицита запчастей для «японцев» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Директор автомагазина Игорь (название организации он просил не указывать) считает, что Приморью дефицит запчастей не грозит, даже если логистика через Иран действительно нарушится. Основной поток комплектующих в регион идет не с Ближнего Востока.
«В Приморье 9 из 10 запчастей везут напрямую из Японии, что-то через Китай или Гонконг. С Арабскими Эмиратами регион практически не связан — разве что по леворульным машинам или санкционным авто, но это уже отлаженные схемы. Единственный риск — дефицит самих контейнеров для перевозки, если перекроют глобальные морские пути, как это было с Суэцким каналом в 2021-м», — сообщил Игорь в комментарии VLADIVOSTOK1.RU.
Представитель магазина «Сакура» Александр считает, что дефицит если и возможен, то только на старые модели, и связан он не с войной, а с подорожанием и санкциями. По его словам, конфликт только начался и на логистике пока не сказался — запчасти идут через Китай, и с ним проблем нет. Военные действия, полагает он, скорее отразятся на поставках топлива.
Другой собеседник, пожелавший остаться анонимным, добавил, что проблемы могут коснуться только европейской части России, которая закупается в Дубае.
«В Приморье многие поставляют запчасти серыми схемами из-за санкций. Напрямую контейнер из Японии отправить нельзя. Никакой конкретики дать не могу, запчасти едут через третьи страны, и сейчас ничего не поменялось. Наш регион с теми регионами никак не связан», — подытожил мужчина.
В автомагазине «Автосила» сообщили, что пока поставки идут в обычном режиме и никаких изменений нет. Однако прогнозировать ситуацию на перспективу там не берутся.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Россия может лишиться привычного канала поставок подержанных запчастей для японских автомобилей. Речь о двигателях и КПП, которые ввозили из ОАЭ через Иран по Каспийскому морю.