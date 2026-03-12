Ричмонд
В Приморье оценили риски дефицита запчастей для «японцев» из-за конфликта на Ближнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта, ФедералПресс. В начале марта появилась информация, что более 15 миллионов россиян — владельцев японских автомобилей — могут столкнуться с дефицитом двигателей, коробок передач и других запчастей. Причина — возможные перебои с транзитом через Иран, через который товары поступают из ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Насколько эта угроза реальна для Дальнего Востока, где японские авто традиционно популярны, рассказали представители приморских автомагазинов.

Директор автомагазина Игорь (название организации он просил не указывать) считает, что Приморью дефицит запчастей не грозит, даже если логистика через Иран действительно нарушится. Основной поток комплектующих в регион идет не с Ближнего Востока.

«В Приморье 9 из 10 запчастей везут напрямую из Японии, что-то через Китай или Гонконг. С Арабскими Эмиратами регион практически не связан — разве что по леворульным машинам или санкционным авто, но это уже отлаженные схемы. Единственный риск — дефицит самих контейнеров для перевозки, если перекроют глобальные морские пути, как это было с Суэцким каналом в 2021-м», — сообщил Игорь в комментарии VLADIVOSTOK1.RU.

Представитель магазина «Сакура» Александр считает, что дефицит если и возможен, то только на старые модели, и связан он не с войной, а с подорожанием и санкциями. По его словам, конфликт только начался и на логистике пока не сказался — запчасти идут через Китай, и с ним проблем нет. Военные действия, полагает он, скорее отразятся на поставках топлива.

Другой собеседник, пожелавший остаться анонимным, добавил, что проблемы могут коснуться только европейской части России, которая закупается в Дубае.

«В Приморье многие поставляют запчасти серыми схемами из-за санкций. Напрямую контейнер из Японии отправить нельзя. Никакой конкретики дать не могу, запчасти едут через третьи страны, и сейчас ничего не поменялось. Наш регион с теми регионами никак не связан», — подытожил мужчина.

В автомагазине «Автосила» сообщили, что пока поставки идут в обычном режиме и никаких изменений нет. Однако прогнозировать ситуацию на перспективу там не берутся.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Россия может лишиться привычного канала поставок подержанных запчастей для японских автомобилей. Речь о двигателях и КПП, которые ввозили из ОАЭ через Иран по Каспийскому морю.

