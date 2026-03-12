Творческие люди лучше запоминают сны, рассказала сомнолог

«Чаще звучит так, будто творческие люди физически видят сны больше. В реальности почти все люди видят сны регулярно, просто не все их запоминают. И вот здесь действительно появляется интересная закономерность: у людей с творческим типом мышления, высокой чувствительностью к впечатлениям, вниманием к внутренним переживаниям сны чаще остаются в памяти и описываются как более яркие. Это связано не с магией, а с тем, как работает внимание и запоминание», — рассказала Бонадыкова.