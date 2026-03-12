Иранская сборная по футболу отказалась ехать на ЧМ-2026

— Учитывая, что это коррумпированное правительство убило лидера Ирана, нет никаких условий для нашего участия в чемпионате мира. За восемь-девять месяцев мы пережили две войны, погибли несколько тысяч наших граждан. Поэтому у нас нет возможности участвовать, — цитирует его радио Cadena SER.