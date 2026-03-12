Ричмонд
Иранская сборная по футболу отказалась ехать на ЧМ-2026

Иранская сборная по футболу не будет принимать участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом в среду, 11 марта, сообщил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.

— Учитывая, что это коррумпированное правительство убило лидера Ирана, нет никаких условий для нашего участия в чемпионате мира. За восемь-девять месяцев мы пережили две войны, погибли несколько тысяч наших граждан. Поэтому у нас нет возможности участвовать, — цитирует его радио Cadena SER.

РФ вместо Ирана могла бы выступить на чемпионате мира по футболу в 2026 году в связи с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 7 марта высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог бы провести переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино о предоставлении российской сборной специального приглашения — «уайлд-кард». Поводом для такой замены могло бы стать гипотетическое неучастие сборной Ирана в турнире из-за обострения отношений с США.

Между тем Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола допустила российских спортсменов до молодежных и юношеских международных соревнований.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
