Иранская сборная по футболу не будет принимать участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом в среду, 11 марта, сообщил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.
— Учитывая, что это коррумпированное правительство убило лидера Ирана, нет никаких условий для нашего участия в чемпионате мира. За восемь-девять месяцев мы пережили две войны, погибли несколько тысяч наших граждан. Поэтому у нас нет возможности участвовать, — цитирует его радио Cadena SER.
РФ вместо Ирана могла бы выступить на чемпионате мира по футболу в 2026 году в связи с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 7 марта высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог бы провести переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино о предоставлении российской сборной специального приглашения — «уайлд-кард». Поводом для такой замены могло бы стать гипотетическое неучастие сборной Ирана в турнире из-за обострения отношений с США.
Между тем Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола допустила российских спортсменов до молодежных и юношеских международных соревнований.