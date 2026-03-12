В Иркутске с 20 марта вырастет стоимость проезда в автобусе № 32

В Иркутске с 20 марта 2026 года вырастет стоимость проезда в автобусе № 32. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
— Муниципальный маршрут № 32 курсирует от Центрального Рынка до микрорайона Зеленый, — уточнили в уведомлении.
Совсем скоро стоимость одной поездки на автобусах составит 50 рублей до 20:00 и 60 рублей после 20:00. Специалисты напоминают, что по закону частные транспортные компании могут сами решать, когда повышать цены на проезд.
Крайнее повышение цен на проезд было в конце декабря 2025 года. Тогда утвердили новую стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах. C нового года пассажиры платят за одну поездку 37 рублей.
