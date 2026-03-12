Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске с 20 марта вырастет стоимость проезда в автобусе № 32

За одну поездку придется заплатить 50 рублей до 20:00 и 60 рублей после 20:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 20 марта 2026 года вырастет стоимость проезда в автобусе № 32. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

— Муниципальный маршрут № 32 курсирует от Центрального Рынка до микрорайона Зеленый, — уточнили в уведомлении.

Совсем скоро стоимость одной поездки на автобусах составит 50 рублей до 20:00 и 60 рублей после 20:00. Специалисты напоминают, что по закону частные транспортные компании могут сами решать, когда повышать цены на проезд.

Крайнее повышение цен на проезд было в конце декабря 2025 года. Тогда утвердили новую стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах. C нового года пассажиры платят за одну поездку 37 рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бурятии за три дня собрали миллион рублей на спасение 18-летнего парня. Школьник поехал с одноклассниками отмечать выпускной в поселок Энхалук. Спустя пару часов он позвонил маме и сказал «Неудачно нырнул в Байкал, ударился головой». Подробнее.