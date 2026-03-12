Студентка ДВФУ добилась через прокуратуру увеличения количества автобусов на остров Русский

В числе маршрутов, перевозки по которым могут быть приостановлены из-за отсутствия перевозчика, оказались некоторые популярные линии с плотным пассажиропотоком, например, № 31 (бухта Тихая — железнодорожный вокзал). Жители микрорайона во главе с местным депутатом неоднократно поднимали вопрос передачи значимого маршрута муниципальному перевозчику, но пока безуспешно. В то же время ВПОПАТ-1 периодически получает от городского управления транспорта новые маршруты, вводимые в сеть по требованиям пассажиров, которым имеющихся линий не хватает для беспроблемного перемещения по городу. За последние пару лет муниципальное автотранспортное предприятие получило маршруты № 88 (внутренний маршрут на Эгершельде, позволяющий добраться до центра и там совершить пересадку в нужном направлении), № 71 (Баляева — площадь Борцов Революции; введён на фоне ухудшения обслуживания маршрута № 7), № 11 (дополнительный маршрут из центра на остров Русский) и № 24к (дополнительный маршрут для жителей пригорода к транспортно-пересадочному узлу Второй Речки).