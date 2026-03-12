Студентка ДВФУ добилась через прокуратуру увеличения количества автобусов на остров Русский

Решать транспортный вопрос начали после обращения в надзорное ведомство студентки Дальневосточного федерального университета, столкнувшейся с проблемами автобусного сообщения между материком и островным кампусом вуза. Девушка указала на значительные интервалы между рейсами и, как следствие, переполненности автобусов, потому что пассажиропоток на островных маршрутах слишком большой для имеющегося количества транспортных средств на линиях.
Анализ динамики пассажиропотока подтвердил, что имеющихся транспортных ресурсов недостаточно для комфортного использования общественного транспорта, и орган местного самоуправления принимает недостаточно мер в этом отношении. Главе городской администрации было внесено представление заместителем краевого прокурора. По результатам его рассмотрения на маршруты № 15 и № 77, которые обслуживает муниципальный перевозчик ВПОПАТ-1, добавили шесть дополнительных рейсов в утренние и вечерние часы. Для устранения дефицита водителей шофёрам повысили зарплату.
По информации Дальневосточного управления Генпрокуратуры, благодаря этим мерам загруженность автобусов в пиковые периоды снизилась до 85%.
Напоминаем, очередные контракты на осуществление пассажирских перевозок по регулярным маршрутам внутри Владивостокского городского округа вступают в силу с 1 апреля этого года. По итогам первых торгов несколько лотов разыграть не удалось, на 19 маршрутов перевозчиков пока не нашли, так как два устоявшихся участника рынка, ООО «Каслар» и ООО «ВладАвто», в конкурсе участвовать не стали. Ранее перевозчики заявляли о нерентабельности такого бизнеса.
В числе маршрутов, перевозки по которым могут быть приостановлены из-за отсутствия перевозчика, оказались некоторые популярные линии с плотным пассажиропотоком, например, № 31 (бухта Тихая — железнодорожный вокзал). Жители микрорайона во главе с местным депутатом неоднократно поднимали вопрос передачи значимого маршрута муниципальному перевозчику, но пока безуспешно. В то же время ВПОПАТ-1 периодически получает от городского управления транспорта новые маршруты, вводимые в сеть по требованиям пассажиров, которым имеющихся линий не хватает для беспроблемного перемещения по городу. За последние пару лет муниципальное автотранспортное предприятие получило маршруты № 88 (внутренний маршрут на Эгершельде, позволяющий добраться до центра и там совершить пересадку в нужном направлении), № 71 (Баляева — площадь Борцов Революции; введён на фоне ухудшения обслуживания маршрута № 7), № 11 (дополнительный маршрут из центра на остров Русский) и № 24к (дополнительный маршрут для жителей пригорода к транспортно-пересадочному узлу Второй Речки).
По итогам очередных торгов эти маршруты остались за муниципальным перевозчиком. Горожане периодически поднимают в чате городской администрации вопрос о необходимости сделать весь общественный транспорт муниципальным, но у ВПОПАТ-1 недостаточно ресурсов для этого, несмотря на регулярное пополнение автобусного парка новыми автобусами.