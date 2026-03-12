Россиянам назвали вероятные сроки новогодних каникул в 2027 году: сколько будем отдыхать

Следующие новогодние праздники стартуют 31 декабря 2026 года. Каникулы могут продлиться 11 дней. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в диалоге с РИА Новости.
Финансист уточнил, что россияне, вероятно, будут отдыхать до 10 января. В 2026 году граждане вышли на работу спустя 12 дней праздников. Длительность выходных не повлияет на размер зарплаты, уведомил доцент.
«Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года», — оповестил Игорь Балынин.
Россиян также ждет сокращенная рабочая неделя в мае. Граждан ждут длинные выходные. Всего во втором квартале года запланировано три сокращенных рабочих недели.