Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали вероятные сроки новогодних каникул в 2027 году: сколько будем отдыхать

Доцент Балынин: новогодние праздники в 2027 году могут продлиться 11 дней.

Источник: Комсомольская правда

Следующие новогодние праздники стартуют 31 декабря 2026 года. Каникулы могут продлиться 11 дней. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в диалоге с РИА Новости.

Финансист уточнил, что россияне, вероятно, будут отдыхать до 10 января. В 2026 году граждане вышли на работу спустя 12 дней праздников. Длительность выходных не повлияет на размер зарплаты, уведомил доцент.

«Следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года», — оповестил Игорь Балынин.

Россиян также ждет сокращенная рабочая неделя в мае. Граждан ждут длинные выходные. Всего во втором квартале года запланировано три сокращенных рабочих недели.