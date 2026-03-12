Ричмонд
Пункт пропуска Дуннин на границе с Приморьем закроется на один день

Причина — плановые работы по модернизации электросетей в приграничной зоне.

Источник: PrimaMedia.ru

Автомобильный пункт пропуска Дуннин, сопредельный с ДАПП Полтавка в Приморье, будет временно закрыт 16 марта. Об этом сообщил портал Biang.ru (18+) со ссылкой на информацию от Центра управлением пункта пропуска.

«В связи с модернизацией электросетей в деревне Саньчакоу будет приостановлена подача электроэнергии. Это повлияет на работу пассажирского и грузового направления автомобильного пункта пропуска Дуннин. Пункт пропуска Дуннин будет закрыт 16 марта», говорится в сообщении.

Работа пункта пропуска возобновится в штатном режиме уже 17 марта.

Напомним, на китайском автомобильном пункте пропуска Суйфэньхэ, расположенном на границе с Приморьем, заработал современный стационарный двухрежимный комплекс для досмотра транспортных средств. Новое высокотехнологичное оборудование позволяет значительно повысить точность и скорость проверок.