В лесах Хабаровского края дятлы начали строить «квартиры» для невест

В лесах Хабаровского края с приходом весны у чёрных дятлов начинается важная пора — подготовка гнёзд для будущего потомства, сообщает Комсомольский заповедник.
Следы их работы легко заметить у подножия старых деревьев: вокруг лежат крупные древесные щепки, а на стволах появляются глубокие выдолбленные борозды и прямоугольные отверстия.
Как пояснила орнитолог Римма Андронова, начальник научного отдела учреждения, такие следы чаще всего оставляет желна — самый крупный дятел, обитающий в наших лесах.
«Щепки крупные, что похоже на работу большой птицы — дятла. Из таких дятлов в наших краях обитают желна, седой дятел и большой пёстрый. Желна выдалбливает в стволе старых деревьев отверстия, похожие на прямоугольники или длинные глубокие борозды», — отметила специалист.
Желна, или большой чёрный дятел, имеет полностью чёрное оперение и ярко-красную «шапочку» на голове. Весной птицы начинают активно готовить дупла для будущих гнёзд.
Интересно, что самец обычно выдалбливает сразу несколько дупел. Так он оставляет своей партнёрше возможность выбрать самое удобное место для будущего гнезда. Найдя подходящее дерево, дятел сообщает о своей находке громкой барабанной дробью, привлекая самку.
После того как пара определится с «квартирой», в дупле появляется гнездо и выводятся птенцы. А оставшиеся дупла не пропадают зря — позже в них селятся другие лесные птицы и даже мелкие зверьки, например белки.