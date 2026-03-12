США начали расследование против КНР, ЕС и 14 стран из-за угроз экономике

США начали расследование в отношении Китая, Европейского союза и еще 14 стран. Америка подозревает их в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.
В заявлении офиса торгового представителя США Джеймисона Грира отмечается, что он инициировал расследование. Оно направлено на изучение политики ряда стран в производственных секторах.
США хотят выяснить, не являются ли действия этих стран необоснованными или дискриминационными, а также ограничивают ли они американскую торговлю.
