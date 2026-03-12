Ричмонд
США начали расследование против КНР, ЕС и 14 стран из-за угроз экономике

США подозревают Китай, ЕС и 14 стран в дискриминации американских производителей.

Источник: Комсомольская правда

США начали расследование в отношении Китая, Европейского союза и еще 14 стран. Америка подозревает их в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.

В заявлении офиса торгового представителя США Джеймисона Грира отмечается, что он инициировал расследование. Оно направлено на изучение политики ряда стран в производственных секторах.

Под расследование попали Китай, ЕС, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия.

США хотят выяснить, не являются ли действия этих стран необоснованными или дискриминационными, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

Ранее KP.RU сообщал, что государственный долг США к 2031 году может достичь 140% от ВВП. По данным МВФ, это станет угрозой не только для экономики страны, но и для мировой экономики. США необходимо разработать план для решения этой проблемы.

