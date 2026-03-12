Украинский борец покинул пьедестал во время гимна России на молодёжном ЧЕ

Украинский борец сошёл с пьедестала во время гимна России. Видео © Telegram / Георгий Брюсов.
«Отмечу, что занявший третье место украинский борец Артур Костюк во время исполнения российского гимна сошёл с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата», — написал Брюсов.
Федерация спортивной борьбы России обратилась к техническому делегату Объединённого мира борьбы Теодору Хамакосу. Российская сторона попросила рассмотреть ситуацию и дать ей оценку.
Молодёжный чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит с 10 по 15 марта. Соревнования стали первым официальным стартом UWW с 2021 года, на котором российские спортсмены выступают с национальным флагом и гимном.
Ранее российские борцы вольного стиля завоевали пять золотых медалей на молодёжном первенстве Европы. Соревнования проходят в Сербии. Чемпионами стали, в частности, Бозигит Исламгереев и Хабиб Давудгаджиев. В активе сборной также две серебряные и две бронзовые награды.
