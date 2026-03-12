Украинский борец покинул пьедестал во время гимна России на молодёжном ЧЕ

Украинский борец Артур Костюк сошёл с пьедестала и отвернулся от флагов во время исполнения гимна России на молодёжном чемпионате Европы по спортивной борьбе. Инцидент произошёл на церемонии награждения турнира среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.