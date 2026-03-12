Прокуратура Приморья заявила о незаконных выплатах главе ЗАТО Фокино

Глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов, по данным прокуратуры Приморского края, оформлял себе оплату работы в выходные дни и получил из бюджета более 350 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства региона.
Проверка показала, что в 2022—2023 годах Баранов единолично подписывал распоряжения, в которых объявлял выходные рабочими днями лично для себя. На основании этих документов ему начисляли и выплачивали деньги за работу в выходные в повышенном размере.
В прокуратуре отметили, что федеральные законы и местные нормативные акты не допускают подобный порядок оплаты труда для лиц, занимающих выборные муниципальные должности. Кроме того, Баранов не сообщил высшему должностному лицу Приморского края о личной заинтересованности, что сочли нарушением антикоррупционных требований.
Прокурор ЗАТО Фокино направил в суд иск с требованием признать распоряжения главы округа незаконными и вернуть выплаченные ему деньги в бюджет муниципалитета. Ведомство заявило, что будет отслеживать ход рассмотрения и итоговые решения по этому иску.
Прокуратура также напомнила, что ранее по материалам проверки в отношении помощника главы городского округа ЗАТО Фокино возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о хищении бюджетных средств при оплате ее труда.