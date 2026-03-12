Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске за 3,5 млн рублей продают кабриолет Chevrolet Corvette

Пробег автомобиля составляет 121 тысячу километров.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу красный Chevrolet Corvette 2008 года выпуска в кузове кабриолет. Продавец просит за автомобиль 3,5 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на одной из популярных платформ.

В карточке указано, что пробег машины составляет 121 тысячу километров. Авто оснащено бензиновым двигателем объемом 6,2 литра и мощностью 437 лошадиных сил. Привод — задний, коробка передач — автомат.

Продавец отмечает, что обмен его не интересует. Также он готов предоставить потенциальному покупателю подробную информацию о машине.