Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 апреля водителей ждут новые правила и штрафы ГИБДД

Изменения коснутся правил парковки и, например, ТС автомобиля.

Источник: НДН.ИНФО

С начала апреля в России начнут действовать обновлённые правила дорожного движения и новые штрафы. Изменения касаются скоростного режима, парковок, технического состояния автомобилей и работы автоматических камер фиксации нарушений.

Водителям рекомендуется тщательно следить за техническим состоянием своих автомобилей. Важно регулярно проверять тормозную систему, состояние шин и своевременно проходить технический осмотр.

Также автомобилистам советуют обращать внимание на новую дорожную разметку и знаки. Нарушение новых требований может привести к увеличению штрафов, включая штрафы за парковку в неположенных местах или использование автомобиля с изношенной резиной.

Эксперты подчёркивают, что эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с полным списком нововведений на официальных сайтах ГИБДД, чтобы избежать нарушений и потери денег.

Татьяна Картавых