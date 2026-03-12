С 1 апреля водителей ждут новые правила и штрафы ГИБДД

С начала апреля в России начнут действовать обновлённые правила дорожного движения и новые штрафы. Изменения касаются скоростного режима, парковок, технического состояния автомобилей и работы автоматических камер фиксации нарушений.
Водителям рекомендуется тщательно следить за техническим состоянием своих автомобилей. Важно регулярно проверять тормозную систему, состояние шин и своевременно проходить технический осмотр.
Также автомобилистам советуют обращать внимание на новую дорожную разметку и знаки. Нарушение новых требований может привести к увеличению штрафов, включая штрафы за парковку в неположенных местах или использование автомобиля с изношенной резиной.
Эксперты подчёркивают, что эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с полным списком нововведений на официальных сайтах ГИБДД, чтобы избежать нарушений и потери денег.
Татьяна Картавых