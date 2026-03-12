В Хабаровске суд арестовал чиновника по делу о государственной измене

В Хабаровске Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому по делу о государственной измене, — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».
Ходатайство в суд направил следователь следственного отдела УФСБ России по Хабаровскому краю. Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным следствия, житель Хабаровска занимал руководящую должность в одном из краевых государственных казённых учреждений. Его подозревают в оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России и Вооружённых сил РФ.
Следователь указал, что более мягкая мера пресечения может позволить обвиняемому скрыться. У мужчины есть действующий заграничный паспорт, он неоднократно бывал в иностранных государствах, не имеющих соглашения об экстрадиции с Россией, а также имеет родственника за границей, который может предоставить ему место для проживания.
Кроме того, по данным оперативно-розыскной деятельности, обвиняемый якобы организовывал денежные переводы для оказания помощи вооружённым силам иностранного государства.
Прокуратура Хабаровского края поддержала ходатайство следствия. Сам обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Суд, изучив материалы дела и выслушав стороны, удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый заключён под стражу на два месяца — до 9 мая 2026 года включительно.