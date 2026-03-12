В Хабаровске суд арестовал чиновника по делу о государственной измене

Следователь указал, что более мягкая мера пресечения может позволить обвиняемому скрыться. У мужчины есть действующий заграничный паспорт, он неоднократно бывал в иностранных государствах, не имеющих соглашения об экстрадиции с Россией, а также имеет родственника за границей, который может предоставить ему место для проживания.