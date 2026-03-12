Адвокат: Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастаз

Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума в онкологическом центре. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
— В государственном онкологическом центре был проведен врачебной консилиум. Сейчас Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению, — цитирует его агентство.
У Лерчек обнаружили рак желудка четвертой степени. Адвокат ее экс-мужа Артема Чекалина Сергей Гуров рассказал, общаются ли сейчас бывшие супруги. По его словам, отец троих детей Лерчек знает о ее тяжелом диагнозе и помогает ей, хотя находится под домашним арестом.
Валерия Чекалина может быть освобождена от наказания из-за рака четвертой стадии. Об этом 11 марта сообщил адвокат Максим Блинов. По его словам, даже если суд вынесет приговор, наличие медицинских показаний может позволить подсудимой избежать наказания или оставаться вне изоляции.
У блогерши обнаружили онкологическое заболевание, у нее появились метастазы в легких. Также Лерчек из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению медиков, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.