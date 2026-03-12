Глава города в Приморье сам себе объявлял выходные дни рабочими

Как показала проверка, в 2022—2023 годах глава муниципалитета единолично издавал распоряжения, согласно которым выходные дни объявлялись рабочими для себя самого. На основании этих документов ему были произведены выплаты на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.
При этом федеральное законодательство и местные нормативные акты не предусматривают возможности такой оплаты для лиц, занимающих выборные должности в муниципалитетах.
Также чиновник был обязан уведомить высшее должностное лицо региона о возникновении личной заинтересованности в связи с изданием документов о дополнительных выплатах самому себе. А это является нарушением антикоррупционных требований.
Прокурор ЗАТО города Фокино предъявил в суд иск о признании распоряжений незаконными. Все выплаченные на основании этих документов средства будут взысканы в бюджет муниципалитета.