Глава города в Приморье сам себе объявлял выходные дни рабочими

Как показала проверка, в 2022—2023 годах глава муниципалитета единолично издавал распоряжения, согласно которым выходные дни объявлялись рабочими для себя самого. На основании этих документов ему были произведены выплаты на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.