Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава города в Приморье сам себе объявлял выходные дни рабочими

Прокуратура Приморского края вскрыла факты нарушений при оплате труда главы городского округа ЗАТО Фокино. Александр Баранов единолично издавал распоряжения, которыми объявлял выходные дни рабочими для себя самого, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Как показала проверка, в 2022—2023 годах глава муниципалитета единолично издавал распоряжения, согласно которым выходные дни объявлялись рабочими для себя самого. На основании этих документов ему были произведены выплаты на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.

При этом федеральное законодательство и местные нормативные акты не предусматривают возможности такой оплаты для лиц, занимающих выборные должности в муниципалитетах.

Также чиновник был обязан уведомить высшее должностное лицо региона о возникновении личной заинтересованности в связи с изданием документов о дополнительных выплатах самому себе. А это является нарушением антикоррупционных требований.

Прокурор ЗАТО города Фокино предъявил в суд иск о признании распоряжений незаконными. Все выплаченные на основании этих документов средства будут взысканы в бюджет муниципалитета.