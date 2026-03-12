Аферисты стали продавать россиянам «БАДы от всех болезней»

«Описание схемы: после зимы многие испытывают упадок сил и ищут средства поддержки и восстановления организма. Мошенники создают лендинги и ведут агрессивную рекламу в соцсетях, продавая “уникальные БАДы от всех болезней” (от усталости, для иммунитета, для бодрости) по завышенным ценам», — рассказали в «Мошеловке».