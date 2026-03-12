Аферисты стали продавать россиянам «БАДы от всех болезней»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Аферисты стали продавать россиянам «уникальные БАДы от всех болезней», они создают одностраничные сайты, при заказе на которых товар может не прийти, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Описание схемы: после зимы многие испытывают упадок сил и ищут средства поддержки и восстановления организма. Мошенники создают лендинги и ведут агрессивную рекламу в соцсетях, продавая “уникальные БАДы от всех болезней” (от усталости, для иммунитета, для бодрости) по завышенным ценам», — рассказали в «Мошеловке».
«Используются поддельные отзывы “благодарных пациентов” и фото “известных врачей”. Товар либо вообще не приходит, либо приходит малоэффективная пустышка», — добавили там.
Целевая группа такой мошеннической схемы — люди, озабоченные своим здоровьем, часто пенсионеры или люди с хронической усталостью. Схема актуальна для марта, поскольку в этом месяце пик авитаминоза и обострение желания «поддержать организм» таблетками.
В «Мошеловке» советуют покупать витамины и БАДы только в аптеках или крупных специализированных онлайн-ритейлерах с хорошей репутацией и перед их покупкой обязательно проконсультироваться с врачом.
«Не верьте обещаниям “вылечить все болезни” одной таблеткой», — заключили в «Мошеловке».