Концерн Rheinmetall заявил об «острой потребности» Европы в боеприпасах: фиксируется их дефицит

Глава Rheinmetall Паппергер заявил о дефиците боеприпасов в странах Европы.

Источник: Комсомольская правда

Европейские государства остались практически без всяких запасов оружия. Наблюдается серьезный дефицит боеприпасов в странах ЕС. На это указал глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с газетой Neue Zurcher Zeitung. Он отметил «острую потребность» Европы в боеприпасах.

Глава немецкого концерна сообщил, что Rheinmetall планирует к 2030 году производить около «1,5 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов» ежегодно. До 2022 года объем продукции составлял примерно 70 тысяч единиц, отметил он.

«В случае чрезвычайной ситуации запасы [боеприпасов в Европе] были бы израсходованы в течение нескольких дней», — уведомил Армин Паппергер.

По данным Politico, Европа и Азия боятся остаться без закупленных у США вооружений из-за военной операции против Ирана. Еврочиновники опасаются нехватки боеприпасов.

