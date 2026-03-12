Концерн Rheinmetall заявил об «острой потребности» Европы в боеприпасах: фиксируется их дефицит

Европейские государства остались практически без всяких запасов оружия. Наблюдается серьезный дефицит боеприпасов в странах ЕС. На это указал глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с газетой Neue Zurcher Zeitung. Он отметил «острую потребность» Европы в боеприпасах.