В ВОЗ заявили о 1 800 убитых из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Более 1,8 тысячи человек погибли и не менее 12,5 тысячи человек получили травмы в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он уточнил, что речь идёт о жертвах и пострадавших на территории Ирана, а также в Ливане и Израиле.
«Более десяти дней назад началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сообщениям, в Иране погибло более 1 300 человек и девяти тысяч получили ранения, в Ливане погибло не менее 570 человек и более 1 400 получили ранения, а в Израиле погибло 15 человек и 2 142 получили ранения», — написал Гебрейесус на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что зафиксирован рост количества числа атак по объектам здравоохранения на Ближнем Востоке. В частности, 28 февраля ВОЗ зарегистрировала 18 таких нападений в Иране, 25 — в на территории Ливана, и две — на территории Израиля.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Накануне постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани заявил, что число погибших мирных жителей в стране после начала военной операции превысило 1,3 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что Иравани подверг критике международноое сообщество, заявив о недостаточной реакции на действия Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.
