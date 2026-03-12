В ВОЗ заявили о 1 800 убитых из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

«Более десяти дней назад началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сообщениям, в Иране погибло более 1 300 человек и девяти тысяч получили ранения, в Ливане погибло не менее 570 человек и более 1 400 получили ранения, а в Израиле погибло 15 человек и 2 142 получили ранения», — написал Гебрейесус на своей странице в соцсети X*.