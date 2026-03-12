Ричмонд
Три тысячи тенге платят донорам крови в одном из регионов Казахстана

В Восточно-Казахстанской области почти втрое увеличили размеры единовременных выплат донорам крови и плазмы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Теперь они получают 3100 тенге, а доноры тромбоцитов — 5 тыс. тенге, передает «Седьмой канал». В регионе таким образом, в том числе с помощью финансового стимулирования, повышают престиж добровольного донорства.

«Особенно в донорской крови нуждается Региональный центр матери и ребенка», — говорится в репортаже.

Выяснилось, что почти в каждом случае недоношенные малыши нуждаются в переливании крови. Кроме того, здесь оперируют пациентов и из соседней области Абай, поэтому потребность в донорской крови постоянная.

Со слов врачей, данная терапия очень важна малышам, и новорожденные нуждаются в такой терапии буквально с первых дней рождения.

«Помимо этого, мы проводим гемотрансфузионную терапию почти каждый день пациентам, которые находятся в реанимации», — отметила врач Жибек Наурызбаева.

10 марта президент Токаев принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову.