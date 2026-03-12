Ричмонд
Электрофорными машинами и акустическими системами оборудуют 68 хабаровских школ

Оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО обновят по нацпроекту.

Источник: РИА "Новости"

Современное оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО получат 68 хабаровских школ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Благодаря новым технологиям, проведение практических занятий станет еще нагляднее и будет в полной мере отвечать федеральным государственным образовательным стандартам.

Кабинеты физики оснастят вакуумными насосами Комовского, электрофорными машинами, а также приборами для демонстрации волновых явлений, механических колебаний, электрических полей, динамики вращательного движения и магнитного поля кольцевых токов.

Для кабинетов музыки закупят мобильные акустические системы и наборы шумовых инструментов. А кабинеты ИЗО пополнят гипсовыми моделями геометрических тел, растений, муляжами фруктов и овощей.

Обновление оборудования проводят в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В целом в этом году новые учебные материалы для кабинетов физики, музыки и ИЗО получат 238 школ в Хабаровском крае. Из федерального бюджета на эти цели выделили порядка 37 млн рублей.