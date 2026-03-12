Электрофорными машинами и акустическими системами оборудуют 68 хабаровских школ

Обновление оборудования проводят в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В целом в этом году новые учебные материалы для кабинетов физики, музыки и ИЗО получат 238 школ в Хабаровском крае. Из федерального бюджета на эти цели выделили порядка 37 млн рублей.