Электрофорными машинами и акустическими системами оборудуют 68 хабаровских школ

Современное оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО получат 68 хабаровских школ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Благодаря новым технологиям, проведение практических занятий станет еще нагляднее и будет в полной мере отвечать федеральным государственным образовательным стандартам.
Кабинеты физики оснастят вакуумными насосами Комовского, электрофорными машинами, а также приборами для демонстрации волновых явлений, механических колебаний, электрических полей, динамики вращательного движения и магнитного поля кольцевых токов.
Для кабинетов музыки закупят мобильные акустические системы и наборы шумовых инструментов. А кабинеты ИЗО пополнят гипсовыми моделями геометрических тел, растений, муляжами фруктов и овощей.
Обновление оборудования проводят в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В целом в этом году новые учебные материалы для кабинетов физики, музыки и ИЗО получат 238 школ в Хабаровском крае. Из федерального бюджета на эти цели выделили порядка 37 млн рублей.