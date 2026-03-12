Ричмонд
Два водителя погибли в лобовом столкновении на дороге из Омска в Тару

Виновником жуткой аварии стала 50-летняя женщина, выехавшая на встречную полосу движения.

Источник: Комсомольская правда

Жуткая авария в Омской области унесла жизни двух человек. Смертельное ДТП произошло вечером 11 марта, на межобластной трассе, соединяющей Омск с городом Тара.

50-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Ноут» не справилась с управлением автотранспортного средства, и выехала на полосу встречного движения вчерашним вечером на трассе «Омск—Тара». На беду, именно в этот момент на полосе встречного движения двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 25-летнего мужчины. Столкновение было такой силы, что водитель российского авто скончался на месте. Травмы, полученные в результате жуткого ДТП, не оставили шанса и водителю иномарки — женщина скончалась в машине скорой помощи.

