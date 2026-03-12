Искусственный интеллект помогает выявлять риски заболеваний у жителей Приморья

В Приморском крае цифровая трансформация медицины выходит на новый уровень, позволяя врачам быстрее находить патологии и избавляя пациентов от лишних очередей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Искусственный интеллект изучил более 54 миллионов электронных документов и помог определить риски заболеваний у 468 тысяч приморцев. Особое внимание уделяется анализу снимков: сервис «третье мнение» проверяет результаты КТ, рентгена и маммографии, помогая медикам максимально точно ставить диагнозы.
Параллельно в крае развивают телемедицину и онлайн-сервисы. На «Госуслугах» жители уже могут получать справки для школ или сведения о прививках, не выходя из дома.
«Внедрение цифровых технологий делает медицинскую помощь более доступной и значительно ускоряет диагностику. Главное, что это позволяет врачам уделять больше времени самому пациенту, а не бумажной работе», — рассказали в краевом минздраве.
Работа ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новые сервисы позволяют не только консультироваться с узкими специалистами дистанционно, но и самостоятельно управлять доступом к своей электронной медкарте.