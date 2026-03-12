Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День оленевода на севере Хабаровского края пройдёт без оленей

Зрелищных гонок в этом году не будет.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Арка Охотского округа полным ходом идет подготовка к традиционному празднику День оленевода, который запланирован на 28 марта. Однако, как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», в этом году зрелищных гонок на оленях зрители не увидят.

Бушевавший на севере региона циклон буквально завалил снегом весь Охотский округ.

— Снега выпало очень много. Добраться до Арки из других местностей округа проблематично, а расстояния в Охотском округе внушительные, оленеводы просто не смогут добраться на своих упряжках. Поэтому, вероятнее всего, традиционные оленьи гонки из программы праздника будут исключены. Соревноваться просто будет некому, — рассказала председатель Охотского районного отделения регионального отделения Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Светлана Левина.

Но организаторы обещают, что праздник все-таки состоится. Участников ждут соревнования по северному многоборью (прыжки через нарты, национальная борьба и т. д.). Женщины продемонстрируют свое умение украшать жилища, встречать гостей и угощать их национальными блюдами.

Одним из самых зрелищных моментов праздника станет дефиле в национальных костюмах и выставка изделий декоративно-прикладного творчества из бисера, кожи и меха.

Желающие смогут написать небольшой диктант, состоящих из двух частей: на эвенском и русском языках, и проверить свою грамотность.

В этом году День оленевода посвятят Году единства народов России и 100-летию Охотского округа.