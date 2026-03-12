День оленевода на севере Хабаровского края пройдёт без оленей

— Снега выпало очень много. Добраться до Арки из других местностей округа проблематично, а расстояния в Охотском округе внушительные, оленеводы просто не смогут добраться на своих упряжках. Поэтому, вероятнее всего, традиционные оленьи гонки из программы праздника будут исключены. Соревноваться просто будет некому, — рассказала председатель Охотского районного отделения регионального отделения Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Светлана Левина.