День оленевода на севере Хабаровского края пройдёт без оленей

В селе Арка Охотского округа полным ходом идет подготовка к традиционному празднику День оленевода, который запланирован на 28 марта. Однако, как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», в этом году зрелищных гонок на оленях зрители не увидят.
Бушевавший на севере региона циклон буквально завалил снегом весь Охотский округ.
— Снега выпало очень много. Добраться до Арки из других местностей округа проблематично, а расстояния в Охотском округе внушительные, оленеводы просто не смогут добраться на своих упряжках. Поэтому, вероятнее всего, традиционные оленьи гонки из программы праздника будут исключены. Соревноваться просто будет некому, — рассказала председатель Охотского районного отделения регионального отделения Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Светлана Левина.
Но организаторы обещают, что праздник все-таки состоится. Участников ждут соревнования по северному многоборью (прыжки через нарты, национальная борьба
Одним из самых зрелищных моментов праздника станет дефиле в национальных костюмах и выставка изделий декоративно-прикладного творчества из бисера, кожи и меха.
Желающие смогут написать небольшой диктант, состоящих из двух частей: на эвенском и русском языках, и проверить свою грамотность.
В этом году День оленевода посвятят Году единства народов России и 100-летию Охотского округа.