Новый корпус туберкулёзной больницы в Хабаровске принял первых пациентов

В Хабаровске начал работу палатный корпус туберкулёзной больницы, строительство которого началось в 2019 году. За это время удалось с нуля возвести почти 11 тыс. кв. метров здания, полностью отвечающего санитарным требованиям для жителей региона, нуждающихся в стационарном лечении. Проект реализован при поддержке президента России Владимира Путина: благодаря субсидии, выделенной в 2023 году, уже сегодня люди с диагнозом «туберкулёз» получают эффективное лечение, что влияет на выполнение задач президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Дальний Восток — территория эндемичная по туберкулёзу, поэтому строительство нового корпуса было острой необходимостью. Большая работа была проведена, чтобы создать все необходимые специализированные условия для помощи как детям, так и взрослым. Здесь лечат самых тяжёлых пациентов, для этого было приобретено современное оборудование, стоимостью более 300 млн рублей: аппараты УЗИ высокого класса, ЭКГ, исследования функции дыхания, рентгенологическое оборудование, оборудование для операционных и реанимации. Это очень значимое учреждение не только для нашего края, но и всего Дальнего Востока», — рассказал министр краевого здравоохранения Станислав Мальцев.
Новый корпус рассчитан на 140 коек. Пациентов размещают в боксированных палатах на два человека, в каждой из которых организованы комфортные условия: имеются холодильники, раковины, раздельные душ и туалет. В этом же здании размещены: приёмное отделение, отделение для лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, хирургическое отделение, операционный блок с тремя помещениями, лаборатория, изолированные боксы для тяжелобольных и палаты для маломобильных пациентов. Впервые для больницы появилось реанимационное отделение на семь мест для послеоперационных больных, а также пациентов, нуждающихся в наблюдении в условиях палаты интенсивной терапии. Стоимость всех работ — почти 1,5 млрд рублей.
Станислав Мальцев отметил, что для начала работы корпуса было получено порядка сотни лицензий, поскольку учреждение оказывает различного вида помощь больным туберкулёзом. Палатный корпус позволяет медикам шире использовать передовые технологии в самых сложных случаях течения заболевания, выполняя высокотехнологичные виды медицинской помощи, разделяя потоки больных по инфекционной опасности и увеличивая количество излеченных от туберкулёза.
«В основном всё взрослое население России туберкулёзом уже инфицировано, то есть в организме имеется возбудитель болезни. Однако заболевают им не все: диагноз можно получить при срыве иммунитета, который может наступить вследствие, например, заболевания гриппом, переутомления, переохлаждения, сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет или язвенная болезнь желудка. Такие люди имеют повышенный риск заболевания туберкулёзом. Лечение начинается с препаратов, действующих на возбудитель заболевания. Часть пациентов излечивается в результате такой терапии, но части требуется дополнительное хирургическое вмешательство — удаление участка лёгкого, поражённого туберкулёзом. Вовремя проведённое лечение помогает избежать рецидива», — пояснил заведующий отделением туберкулёзным лёгочно-хирургическим Павел Харитонов.
Мечты сбываются.
Медики больницы продолжают исполнять мечты вернуться к привычной жизни. Николай Слепцов на протяжении пяти лет боролся с диагнозом медикаментозно, но эффекта было недостаточно — выработалась лекарственная устойчивость. Уже сейчас мужчина с нетерпением ждёт, когда снова сможет просто общаться без преград: операция помогла избавиться от болезни.
«Очень рад, что меня прооперировали! Сейчас этот недуг пройдёт и будет всё хорошо, можно будет работать, нормально общаться с людьми, а не только в больнице сидеть. В новом корпусе находиться комфортно, лучше, чем в старом: тут отдельные душевые с туалетом, нет очередей, что удобно. Хорошо, что благодаря Президенту есть такой объект», — рассказал Николай Слепцов.
Отметим, что самым эффективным способом выявить туберкулёз является флюорография. При подозрении на заболевание, пациенту даётся направление в туберкулёзную больницу для дообследования и возможного дальнейшего лечения. Пройти флюорографию можно бесплатно в рамках диспансеризации. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.