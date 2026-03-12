Новый корпус туберкулёзной больницы в Хабаровске принял первых пациентов

Новый корпус рассчитан на 140 коек. Пациентов размещают в боксированных палатах на два человека, в каждой из которых организованы комфортные условия: имеются холодильники, раковины, раздельные душ и туалет. В этом же здании размещены: приёмное отделение, отделение для лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, хирургическое отделение, операционный блок с тремя помещениями, лаборатория, изолированные боксы для тяжелобольных и палаты для маломобильных пациентов. Впервые для больницы появилось реанимационное отделение на семь мест для послеоперационных больных, а также пациентов, нуждающихся в наблюдении в условиях палаты интенсивной терапии. Стоимость всех работ — почти 1,5 млрд рублей.