В бухте Спокойная в Приморье обнаружены 67 незаконных построек — власти ищут их владельцев

По решению Фрунзенского районного суда г. Владивостока ведомству предписано обеспечить снос всех выявленных объектов. В связи с этим МинПрироды обращается к владельцам или иным заинтересованным лицам с просьбой оперативно установить контакт для урегулирования правового статуса объектов.