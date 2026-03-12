В бухте Спокойная в Приморье обнаружены 67 незаконных построек — власти ищут их владельцев

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья устанавливает владельцев построек, обнаруженных на территории базы отдыха в бухте Спокойная Находкинского городского округа, сообщила пресс-служба министерства.
«Здесь выявлены 67 объектов, в том числе двухэтажные дома, контейнеры, беседки и другие элементы жилой инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Участок, на котором расположены указанные сооружения, относится к землям лесного фонда и входит в квартал № 341 (выделы 7, 12, 13, 14, 21) Владимиро-Александровского участкового лесничества Сергеевского лесничества. Координаты территории: 42.7093710, 133.1740680.
Отмечается, что согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ и статье 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», такие земли предназначены исключительно для общего пользования: граждане вправе свободно находиться в лесу и отдыхать, но не возводить на нём строения.
По решению Фрунзенского районного суда г. Владивостока ведомству предписано обеспечить снос всех выявленных объектов. В связи с этим МинПрироды обращается к владельцам или иным заинтересованным лицам с просьбой оперативно установить контакт для урегулирования правового статуса объектов.