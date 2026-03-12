В Хабаровске суд лишил водителя прав из-за зависимости от психостимуляторов

В Хабаровске суд лишил местного жителя права управлять транспортными средствами из-за зависимости от психостимуляторов, — сообщает пресс-служба судебных органов.
В Кировский районный суд обратилась прокуратура Краснофлотского района краевого центра с административным иском в интересах неопределённого круга лиц. Надзорное ведомство просило прекратить действие водительских прав у мужчины, состоящего на учёте у врача психиатра-нарколога.
Суд установил, что ответчик наблюдается у специалиста с диагнозом «синдром зависимости от психостимуляторов». По мнению прокуратуры, допуск такого человека к управлению автомобилем создаёт реальную угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения.
Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объёме.
Решение Кировского районного суда Хабаровска было проверено в апелляционной и кассационной инстанциях и оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу.