Британский след: причастных к атаке западных ракет на Брянск ждет расплата

Позже об этом заявили и в Кремле. «Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это, естественно, учитываем», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.