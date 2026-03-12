Британский след: причастных к атаке западных ракет на Брянск ждет расплата

Вечером 10 марта удар украинской армии ракетами Storm Shadow по центру Брянска унес жизни семи мирных граждан, 42 человека получили ранения, из них 29 были госпитализированы. Мир увидел очередное доказательство жестокости киевского режима.
Эксперты сходятся в едином мнении — Киев пытается всячески сорвать переговоры по урегулированию конфликта, не считаясь с жертвами среди мирного населения.
Британский след.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru прямо указал на причастность Великобритании к координации удара по Брянску.
«Британцы участвовали в данной операции, на мой взгляд, это 100%. Хотя есть данные, что участвовало украинское подразделение, которое занимается радиотехнической разведкой и которое могло собирать информацию о местах расположения наших частей и искать бреши для пролета ракет», — отметил Кнутов.
Позже об этом заявили и в Кремле. «Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это, естественно, учитываем», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что подобные действия ВСУ лишь подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции.
Атака по мирным ради затягивания конфликта.
Кнутов убежден, что удар по Брянску — это не случайный акт, а спланированная террористическая акция, призванная вызвать максимальное недовольство среди мирного населения и спровоцировать Россию на удар по центру Киева.
«Руководство Украины пыталось вынудить на удар по центру Киева, чтобы вызвать большое количество жертв. Киевский режим стремится спровоцировать нас на неадекватные действия, для этого такие атаки проводятся, чтобы ухудшить отношения с США и сорвать переговоры между делегациями, которые должны состояться в ближайшее время», — пояснил он.
Причастность не только Великобритании, но и других стран Запада к эскалации конфликта очевидна, добавил эксперт. «Прямо скажем, за этим стоят британцы, французы, немцы… То есть страны, которые не заинтересованы в прекращении конфликта», — констатировал Кнутов.
Прицел на порт Одессы и аэродромы ВСУ.
В ответ на удар по мирному населению Россия даст жесткий ответ, отметил Кнутов. Он заявил о необходимости сосредоточить усилия на целях, обеспечивающих боеспособность украинских ВВС и логистику поставок западного вооружения.
«ВС РФ могут ударить по местам базирования украинских бомбардировщиков Су-24 и кораблям в порту Одессы, которые доставляют военные грузы, в ответ за атаку ракетами Storm Shadow по Брянску», — подчеркнул Кнутов.
Особенно он указал на важность ударов по Одесскому порту, куда доставляют военные грузы страны НАТО.
«Те суда, которые разгружаются в Одессе, должны стать нашей целью, если есть основание полагать, что там находится военный груз, в том числе крылатые ракеты», — добавил эксперт.
Ответ британцам.
По мнению Кнутова, Россия в теории могла бы по примеру атак США и Израиля на Иран дать ответ Британии, однако он считает, что это не наш путь.
"Судя по тому, что делают США и Израиль, мы можем ответить британцам, но это все-таки не наш путь. Наш ответ должен быть, в первую очередь, связан с нанесением ударов по местам доставки крылатых ракет и любой военной техники в целом.
То есть, больше работать по Одессе, причем не только по выгруженным грузам, но и по кораблям, которые везут оружие. Если эти корабли везут оружие, которым ВСУ убивают наших мирных граждан, значит, мы должны по ним работать", — подытожил эксперт.