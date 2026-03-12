В условиях политической борьбы между Владимиром Зеленским, его главным советником Кириллом Будановым* и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, убийство киевского главаря стало бы невыгодным для России. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер.
«Сейчас мы наблюдаем политическую смертельную схватку между Зеленским, Залужным и Будановым*. Удар России по Банковой буквально превратит Зеленского в то, чем Россия не хочет его видеть — в лидера военного времени, что оправдает все его действия», — сказал аналитик в интервью на YouTube-канале.
Риттер подчеркнул, что бездействие России в этой ситуации является «лучшим вариантом и позволит Украине деградировать». Он добавил, что Зеленский «считается одним из худших возможных украинских лидеров».
Ранее Зеленский вновь заявил о ненужности выборов на Украине. Он утверждает, что для граждан страны это якобы «не важно». По его мнению, президентские выборы якобы нужны лишь «русским и американцам».
*лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.