Почти на 11 часов задерживается с вылетом сегодняшний самолет из Омска в Сочи

Единственным самолетом, который сегодня, 12 марта, вылетит из омского аэропорта с опозданием, стал авиалайнер компании «Икар». Пассажирам, надеявшимся прибыть утром текущего дня в Сочи, придется провести в Омске более чем 10 часов.
Без объяснения причин значительно нарушила график перевозок авиакомпания «Икар». Ее самолет, который должен был вылететь из Омска в Сочи рейсом ЕО480 в 8 часов утра, задержан на 10 часов. На онлайн-табло омской аэрогавани указано новое время вылета — 18:50. Выполняющий данный рейс самолет Boeing 737 MAX-9 имеет 213 пассажирских мест. Отметим, что этот рейс стал единственным сегодня в омском аэропорту, который нарушил расписание.
