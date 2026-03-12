Почти на 11 часов задерживается с вылетом сегодняшний самолет из Омска в Сочи

Без объяснения причин значительно нарушила график перевозок авиакомпания «Икар». Ее самолет, который должен был вылететь из Омска в Сочи рейсом ЕО480 в 8 часов утра, задержан на 10 часов. На онлайн-табло омской аэрогавани указано новое время вылета — 18:50. Выполняющий данный рейс самолет Boeing 737 MAX-9 имеет 213 пассажирских мест. Отметим, что этот рейс стал единственным сегодня в омском аэропорту, который нарушил расписание.