С 1 марта в Новосибирской области мигрантам запретили работать в пяти отраслях

В настоящее время, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области, иностранным работникам, осуществляющим деятельность на основании патента, запрещено трудиться в ряде сфер. В частности, ограничения коснулись розничной торговли напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Также под запрет попала работа в области пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, иностранцы не могут быть задействованы в социальных столовых, буфетах и кафетериях, которые работают при офисах, больницах, школах и институтах и предлагают питание по льготным ценам. Запрет также распространяется на сферу спорта и дошкольное образование.