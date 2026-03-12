С 1 марта в Новосибирской области мигрантам запретили работать в пяти отраслях

Новые правила касаются мигрантов, прибывающих в Россию в безвизовом режиме и работающих на основании патента .Возможность ежегодно устанавливать ограничения на привлечение иностранной рабочей силы по отдельным видам деятельности регионы получили еще с 2015 года.
В настоящее время, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области, иностранным работникам, осуществляющим деятельность на основании патента, запрещено трудиться в ряде сфер. В частности, ограничения коснулись розничной торговли напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Также под запрет попала работа в области пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, иностранцы не могут быть задействованы в социальных столовых, буфетах и кафетериях, которые работают при офисах, больницах, школах и институтах и предлагают питание по льготным ценам. Запрет также распространяется на сферу спорта и дошкольное образование.
Работодателям теперь необходимо привести численность иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями. В случае прекращения трудового или гражданско-правового договора с таким работником компания обязана направить соответствующее уведомление в течение трёх рабочих дней с даты его расторжения.
