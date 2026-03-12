Daily Mail: Эпштейн сообщал, что у него был ребенок от одной из жертв

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, возможно, был отцом. Об этом сообщило британское издание Daily Mail, ссылаясь на документы, опубликованные Минюстом Соединенных Штатов.
Эпштейн рассказал о том, что у него есть ребенок от одной из своих жертв, говорится в статье.
— Фото блондинки на пляже висело в другой комнате его квартиры. Эпштейн заявил, что эта женщина является матерью его ребенка. Там была скульптура торса, похожая на слепок. Он сказал, что данный слепок сделан с этой женщины, — приводит издание показания пострадавшей ФБР.
Также утверждается, что финансист был одержим идеей улучшения человеческой популяции при помощи генной инженерии. Некоторые его жертвы рассказывали, что просыпались на печально известном ранчо Зорро в окружении лабораторного оборудования.
Ранее, согласно публикации, две жертвы заявляли, что Эпштейн просил их родить от него детей.
Одна из предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Министерство юстиции страны опубликовало протоколы ФБР с выдержками из допроса.