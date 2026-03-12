Персидский капкан: Израиль подставил США в Иране

«Американцы будут искать способы снять блокаду пролива. Но это опасно, потому что под удар попадут корабли. Поэтому, судя по всему, США продолжат наносить удары по стране. Однако территория Ирана огромна, и, возможно, им даже не хватит средств поражения. Очевидно, что в силу внутренних политических проблем, связанных с промежуточными выборами, президенту Трампу невыгодно втягиваться в эту войну надолго. И Бушерскую АЭС американцы все-таки не решатся атаковать», — сказал Дандыкин.