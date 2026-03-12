Персидский капкан: Израиль подставил США в Иране

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что предпримут США, в случае если Иран начнет минировать Ормузский пролив.
Ранее журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о том, что, по данным американских спецслужб, Тегеран якобы приступил к закладке мин в районе Ормузского пролива, используя для этого небольшие суда.
«Американцы будут искать способы снять блокаду пролива. Но это опасно, потому что под удар попадут корабли. Поэтому, судя по всему, США продолжат наносить удары по стране. Однако территория Ирана огромна, и, возможно, им даже не хватит средств поражения. Очевидно, что в силу внутренних политических проблем, связанных с промежуточными выборами, президенту Трампу невыгодно втягиваться в эту войну надолго. И Бушерскую АЭС американцы все-таки не решатся атаковать», — сказал Дандыкин.
Возможно, американцы попробуют действовать иначе, например, постараются «поджечь» ситуацию в Иране изнутри, использовав внутренние противоречия в многонациональной стране.
«Ведь вторая по численности этническая группа в Иране после персов — это азербайджанцы. Но получится ли у США это? Думаю, что вряд ли», — поделился эксперт.
Маловероятна и наземная операция с участием американцев.
«Для полномасштабной операции США нужны огромные силы: как минимум дивизия десантников и корпус морской пехоты. Для этого надо подготовиться, стянуть универсальные десантные корабли, а это чревато серьезными потерями — по сравнению с авианосцем их легче потопить. Неизбежны и другие потери, которые скрыть не удастся. Такой расклад Трампа совершенно не устраивает», — отметил Дандыкин.
В конечном итоге Вашингтону придется идти на переговоры, уверен собеседник издания.
«Израиль подставил американцев, вероятно, убедив, что всё пройдет быстро и просто, как в Венесуэле. Но, по-моему, США реально угодили в персидский капкан. Каждый день военная операция приносит им большие траты ресурсов и много других проблем. В Европе тоже разлад. Думаю, придется договариваться», — подытожил военный эксперт.