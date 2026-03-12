В ЛАО Омска отменяют режим повышенной готовности

Примечательно, что спецрежим действовал свыше полутора лет — с 19 августа 2024 года. Чуть ранее в социальных сетях публиковались кадры обрушения пола в нескольких помещениях на первом этаже. В ноябре 2024 года официально стартовал процесс по изъятию жилых помещений в рамках подготовки к сносу. Однако в октябре 2025 года объявлялось о расселении 30 жилых помещений из 31.