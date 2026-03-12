В ЛАО Омска отменяют режим повышенной готовности

В минувшую среду, 11 марта 2026 года, обнародовано постановление городской администрации об отмене режима «Повышенная готовность» для части территории Ленинского административного округа (ЛАО) Омска. Речь идет об участке в границах трехэтажного дома № 23 по улице Новосортировочной на фоне вероятности обрушения постройки.
Примечательно, что спецрежим действовал свыше полутора лет — с 19 августа 2024 года. Чуть ранее в социальных сетях публиковались кадры обрушения пола в нескольких помещениях на первом этаже. В ноябре 2024 года официально стартовал процесс по изъятию жилых помещений в рамках подготовки к сносу. Однако в октябре 2025 года объявлялось о расселении 30 жилых помещений из 31.