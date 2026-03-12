Прокуратура контролирует расследование смерти двух водителей, погибших в лобовом столкновении

Ранее КП-Омск сообщала подробности жуткой аварии. 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Ноут» не справилась с управлением автотранспортного средства, и выехала на полосу встречного движения вчерашним вечером на трассе «Омск—Тара». На беду, именно в этот момент на полосе встречного движения двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 25-летнего мужчины. Столкновение было такой силы, что водитель российского авто скончался на месте. Травмы, полученные в результате жуткого ДТП, не оставили шанса и водителю иномарки — женщина скончалась в машине скорой помощи. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, поставленной на контроль межрайонной прокуратурой.