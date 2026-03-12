В Новосибирске увеличат число субсидируемых авиарейсов

В 2026 году будут продолжать развивать сибирскую межрегиональную маршрутную сеть. К имеющимся авиамаршрутам добавят еще 22 субсидируемых направления. В России в целом выросла доля межрегиональных перевозок. Из сибирских аэропортов самый динамичный рост пассажиропотока зафиксировали в Горно-Алтайске — на 17,6% по сравнению с годом ранее. Безусловным лидером по объему перевозок остается аэропорт Толмачево в Новосибирске — почти 9,7 миллиона пассажиров.