В Новосибирске увеличат число субсидируемых авиарейсов

В Сибири увеличат число субсидируемых авиарейсов. Об этом заявил полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на видеоконференцсвязи заседания коллегии Федерального агентства воздушного транспорта. Подробности сообщили в пресс-службе полпредства.
Развитие авиасообщения в регионах Сибири полпред назвал одним из главных факторов повышения качества жизни жителей. Он отметил, что за 2025 год по 133 направлениям перевезли более 1,6 млн авиапассажиров за счет субсидий из федерального бюджета. Субсидии из региональных бюджетов позволили слетать в другие регионы порядку 180 тысячам человек.
В 2026 году будут продолжать развивать сибирскую межрегиональную маршрутную сеть. К имеющимся авиамаршрутам добавят еще 22 субсидируемых направления. В России в целом выросла доля межрегиональных перевозок. Из сибирских аэропортов самый динамичный рост пассажиропотока зафиксировали в Горно-Алтайске — на 17,6% по сравнению с годом ранее. Безусловным лидером по объему перевозок остается аэропорт Толмачево в Новосибирске — почти 9,7 миллиона пассажиров.
Продолжат обновлять авиапарк. Как отметил Серышев, 3 из 6 новых самолетов, зарегистрированных в прошедшем году в госреестре гражданских воздушных судов страны, разработали в Сибирском научно-исследовательском Институте авиации им. С. А. Чаплыгина, расположенном в Новосибирске.