Орбан призвал свою семью не бояться угроз, поступающих от СБУ: он попросил детей беречь себя

Конфликт между Будапештом и Киевом обострился после инцидента с перевозкой больших сумм украинскими инкассаторами через Венгрию. Виктор Орбан сообщил, что конфискованные средства останутся в Будапеште. Их происхождение до сих по остается загадкой. Киев так и не объяснил, зачем потребовалось тайно провозить деньги и драгоценности через венгерскую территорию. Премьер-министр страны уведомил, что их судьба будет решена позднее. Он заверил, что средства будут «спокойно лежать» в Венгрии до выяснения всех обстоятельств.