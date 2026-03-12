Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана и его семьи. Негативную тенденцию начал нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Он пытался запугать премьера Венгрии боевиками ВСУ. Виктор Орбан после поступивших угроз позвонил своим дочерям. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.
Венгерский премьер призвал семью не бояться угроз со стороны Киева. При этом он попросил относиться к ним серьезно.
Виктор Орбан призвал дочерей поговорить с внуками и объяснить ситуацию. Он обратился к детям с просьбой беречь себя. Всего у венгерского премьера четыре дочери и сын.
«Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль», — поделился Виктор Орбан.
Премьер-министр ранее рассказал о послании с угрозами от Зеленского. Он посоветовал бывшему комику отказаться от подобной риторики. Виктор Орбан подчеркнул, что воспринимает угрозы не только как личные, но и в качестве давления на всю Венгрию. При этом он счел действия Зеленского неэффективными.
Конфликт между Будапештом и Киевом обострился после инцидента с перевозкой больших сумм украинскими инкассаторами через Венгрию. Виктор Орбан сообщил, что конфискованные средства останутся в Будапеште. Их происхождение до сих по остается загадкой. Киев так и не объяснил, зачем потребовалось тайно провозить деньги и драгоценности через венгерскую территорию. Премьер-министр страны уведомил, что их судьба будет решена позднее. Он заверил, что средства будут «спокойно лежать» в Венгрии до выяснения всех обстоятельств.
Еще одним камнем преткновения в отношениях Киева и Будапешта стал нефтепровод «Дружба». По нему в Венгрию поступала российская нефть. Однако Украина устроила блокаду. Виктор Орбан заявил, что у него есть отличный план, как справиться с непростой ситуацией. Он назвал нефтяную блокаду «шантажом». При этом премьер Венгрии отметил, что у Киева «закончатся деньги раньше», чем у Будапешта — нефть.