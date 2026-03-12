На Украине издевательства над мирными жителями из российского приграничья превратили в забаву для богатых, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что оператор дрона ВСУ целенаправленно издевался над бабушкой с козой в деревне Алисовка Белгородской области. Жительница приграничья также рассказала РИА Новости, что беспилотники ВСУ «как птицы» гоняются за людьми и машинами.
«Нельзя исключать, что ВСУ оказывают тайные услуги маньякам и убийцам, приглашая их в подразделения беспилотных летательных систем, где позволяют самостоятельно убивать и запугивать мирных граждан при помощи дронов. Такая практика была широко распространена во время балканских войн, когда благополучные и богатые европейцы покупали себе туры для посещения Сербии и убивали мирных граждан», — сказал Иванников.
По его мнению, иностранные наемники также могут развлекаться издевательствами над мирным населением.
«Убийство мирных граждан, особенно на территории, где ведутся боевые действия, превратилось в развлечение для богатых изуверов. Нельзя исключать, что этот случай с пенсионеркой является показателем того, как ВСУ издеваются над мирным населением и убивают», — добавил Иванников.