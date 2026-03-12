Иранская сторона умело использует уязвимости войск Соединённых Штатов, пишет Strategic Culture.
В материале подчёркивается, что речь идёт об иранских стратегах.
«С 1990 года страны Персидского залива потратили почти 500 миллиардов долларов на закупку оружия и систем защиты у США. Строительство и обслуживание оборонной инфраструктуры США почти полностью финансируются принимающими странами. Законные ответные удары Ирана разрушают всё это», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что неэффективность защиты Соединённых Штатов свидетельствует «о крайне низком качестве продукции военного комплекса США».
«Этот комплекс контролируется небольшой группой монополий, таких как Lockheed Martin и Raytheon, которые, не имея конкурентов, не видят необходимости прилагать максимум усилий для выпуска оружия непревзойдённого качества. Наконец, в этой сфере процветает коррупция. Иран очень хорошо умеет использовать эти уязвимости», — написал он.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что США не испытывают нехватки боеприпасов.