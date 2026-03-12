Ричмонд
Метеорит разрушился над Черным морем: яркий болид наблюдали на юге России

ИКИ РАН: метеорит разрушился ночью над Черноморским побережьем РФ.

Источник: Комсомольская правда

Метеорит размером в несколько десятков сантиметров, вероятно, разрушился в ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе Черноморского побережья России», — говорится в сообщении.

В лаборатории уточнили, что в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит. Его размер может составлять несколько десятков сантиметров. Существует вероятность, что наблюдавшийся объект был техногенного происхождения.

Несмотря на то что точные координаты видео установить не удалось, с высокой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем. Метеорит был замечен в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ранее KP.RU сообщал, что осколок метеорита повредил крышу дома в Новгородской области. Масса найденного фрагмента составила не менее 400 граммов. Пролет небесного тела был зафиксирован в Москве и нескольких регионах России.