Метеорит разрушился над Черным морем: яркий болид наблюдали на юге России

Метеорит размером в несколько десятков сантиметров, вероятно, разрушился в ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе Черноморского побережья России», — говорится в сообщении.
В лаборатории уточнили, что в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит. Его размер может составлять несколько десятков сантиметров. Существует вероятность, что наблюдавшийся объект был техногенного происхождения.
Несмотря на то что точные координаты видео установить не удалось, с высокой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем. Метеорит был замечен в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Ранее KP.RU сообщал, что осколок метеорита повредил крышу дома в Новгородской области. Масса найденного фрагмента составила не менее 400 граммов. Пролет небесного тела был зафиксирован в Москве и нескольких регионах России.