«Нам нечего скрывать» — экс-глава департамента образования Приморья об обысках

В течение двух лет, с 2011 по 2013 год, она возглавляла школу-интернат для одарённых детей имени Дубинина. В середине 2010-х годов Мартыненко вернулась во ВГУЭС (ВВГУ) на должность проректора по воспитательной работе. В 2016 году она возглавила департамент образования и науки Приморского края. В 2018 году трудоустроилась в ДВФУ, где ей доверили руководство Школой педагогики. Вскоре её повысили до советника при ректоре университета, затем до 2022 года она занимала пост проректора по учебной работе.