«Нам нечего скрывать» — экс-глава департамента образования Приморья об обысках

Ректор Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Оксана Мартыненко, ранее возглавлявшая департамент образования и науки Приморского края, прокомментировала сообщения об обысках в её квартире и рассказала о следственных действиях, проводимых в отношении сотрудников вуза. Информация появилась в ТГ-канале (18+) martynenkozabgu.
«Нам нечего скрывать. Нам нечего стыдиться. Допущенные ошибки будем выявлять и исправлять. Наша общая задача — добиться полной чистоты, законности и прозрачности всех процессов и процедур в нашем университете», — написала Мартыненко в сети.
Также она рассказала, что с ноября прошлого года в отношении нескольких сотрудников университета ведутся следственные действия, проверяется правомерность зачисления ряда студентов.
«Нами предоставляется вся необходимая информация и документы следствию. Мы заинтересованы в достоверной проверке, оказываем максимальное содействие следственным органам», — отметила она.
По словам ректора, в настоящее время университет работает в штатном режиме и продолжает свое развитие по намеченным планам. Она выразила уверенность, что руководство и коллектив ЗабГУ успешно справятся с возникшими трудностями и восстановят порядок и прозрачность в работе вуза.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что 3 марта силовики провели обыски в квартире ректора ЗабГУ, а также у других руководителей вуза, предположительно, в связи с уголовным делом о «мертвых душах» в рамках приёмной кампании в университете. Ранее фигурантами уголовного дела стали проректор, декан одного из факультетов, директор центра «Абитуриент», глава сопровождения информационных систем финансово-экономических служб.
Отметим, что Оксана Мартыненко работала старшим преподавателем кафедры физической и коллоидной химии в Дальневосточном государственном университете (ныне ДВФУ). Параллельно с 1994 по 2011 год занимала различные административные и научно-методические должности во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (теперь ВВГУ).
В течение двух лет, с 2011 по 2013 год, она возглавляла школу-интернат для одарённых детей имени Дубинина. В середине 2010-х годов Мартыненко вернулась во ВГУЭС (ВВГУ) на должность проректора по воспитательной работе. В 2016 году она возглавила департамент образования и науки Приморского края. В 2018 году трудоустроилась в ДВФУ, где ей доверили руководство Школой педагогики. Вскоре её повысили до советника при ректоре университета, затем до 2022 года она занимала пост проректора по учебной работе.