Инцидент в деревне Алисовка Белгородской области, где оператор дрона Вооруженных сил Украины целенаправленно терроризировал пожилую женщину с козой, вызвал негодование общественности. Беспилотник, словно хищная птица, преследовал пенсионерку, заставляя ее в страхе убегать.
Российские военные не оставят этот бесчеловечный акт безнаказанным, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Российские военные вычисляют таких изуверов и уничтожают их. Это является приоритетной задачей российских вооружённых сил по денацификации. Такие преступники не должны находиться в обществе», — подчеркнул эксперт.
Иванников также отметил, что убийство мирных жителей в приграничных районах России на Украине приобрело характер извращенного развлечения для «богатых изуверов». «Нельзя исключать, что ВСУ оказывают тайные услуги маньякам и убийцам, приглашая их в подразделения беспилотных летательных систем, где позволяют самостоятельно убивать и запугивать мирных граждан при помощи дронов», — добавил он.
По мнению эксперта, подобная практика, при которой совершение преступлений против мирного населения становится своего рода «развлечением», не нова.
«Такая практика была широко распространена во время балканских войн, когда благополучные и богатые европейцы покупали себе туры для посещения Сербии и убивали мирных граждан», — напомнил Иванников.
Он также отметил, что к таким действиям могут быть причастны и иностранные наемники, которые, очевидно, рассматривают издевательства над беззащитными людьми как способ отдохнуть и получить острые ощущения.