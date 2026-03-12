Онколог Черемушкин назвал симптомы рака желудка как у Лерчек

«Сейчас многие люди жалуются на проблемы желудочно-кишечного тракта — боли, изжога, отрыжка и так далее. Причина в основном в том, что едят все подряд, в том числе с добавлением всяких консервантов. У многих на фоне этого развиваются хронические воспалительные процессы, и распознать опухоль становится сложнее. Поэтому если появились какие-то проблемы со здоровьем, нужно сразу обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к гастроэнтерологу. Специалист назначит диету, составит алгоритм обследования. В этом случае выявить рак на ранней стадии гораздо проще», — пояснил специалист.