Онколог Черемушкин назвал симптомы рака желудка как у Лерчек

Подруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сообщила, что у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Онколог Евгений Черемушкин рассказал о симптомах заболевания.

Источник: Аргументы и факты

Из-за наличия у многих людей хронических воспалительных процессов выявить онкологическое заболевание становится труднее, сообщил в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Специалист отметил, что рак желудка, который выявили у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), является одним из самых часто встречающихся.

Напомним, Лерчек 26 февраля родила четвертого ребенка. После родов она попала в онкологическую реанимацию. Отец ее новорожденного ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогера диагностирован рак с метастазами. Подруга Лерчек — Алина Акилова — позже добавила, что речь идет о раке желудка четвертой стадии.

У нее также есть трое старших детей от бывшего мужа Артема Чекалина, с которым они проходят фигурантами дела о незаконном выводе средств за границу в особо крупном размере.

«Сейчас многие люди жалуются на проблемы желудочно-кишечного тракта — боли, изжога, отрыжка и так далее. Причина в основном в том, что едят все подряд, в том числе с добавлением всяких консервантов. У многих на фоне этого развиваются хронические воспалительные процессы, и распознать опухоль становится сложнее. Поэтому если появились какие-то проблемы со здоровьем, нужно сразу обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к гастроэнтерологу. Специалист назначит диету, составит алгоритм обследования. В этом случае выявить рак на ранней стадии гораздо проще», — пояснил специалист.

При раке желудка могут появиться следующие симптомы: слабость и быстрая утомляемость, продолжительное снижение аппетита, потеря веса, дискомфорт и боли в верхней части живота после приема пищи, изменение вкусовых предпочтений, чувство переполненности в желудке даже после небольшого количества еды.

На более поздних стадиях может появиться постоянная изжога, рвота, боли в желудке, трудности с глотанием пищи, а позже и желудочные кровотечения.

