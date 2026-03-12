Мэрия Владивостока решила не торопиться с открытием сезона самокатов

Сезон проката электросамокатов во Владивостоке собираются открыть 11 апреля, а завершить 1 ноября, но сроки при необходимости подвинут из‑за погоды. Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэрии.
По данным управления городской среды администрации города, сейчас чиновники готовят старт сезона и обновляют перечень зон, где самокаты должны ехать медленнее или вовсе не могут появляться.
Нужно отметить, что буквально пару дней назад в СМИ появилась информация, что самокаты появятся на дорогах Владивостока уже 14 марта — практически на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Однако, похоже, городские власти пришли к выводу, что ещё не все накопившиеся по поводу этого вида транспорта вопросы решены.
Официально же в мэрии объясняют, что запуск проката зависит от устойчивой плюсовой температуры: от этого, по словам чиновников, напрямую зависит безопасность пешеходов, водителей и пользователей средств индивидуальной мобильности. Специалисты управления подчеркивают, что кататься на электросамокате можно только одному человеку, выезжать в состоянии опьянения запрещено, а проезжую часть по «зебре» нужно переходить, ведя самокат в руках.
Максимальная скорость для таких устройств в городе не должна превышать 25 километров в час.