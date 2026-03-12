Мэрия Владивостока решила не торопиться с открытием сезона самокатов

Нужно отметить, что буквально пару дней назад в СМИ появилась информация, что самокаты появятся на дорогах Владивостока уже 14 марта — практически на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Однако, похоже, городские власти пришли к выводу, что ещё не все накопившиеся по поводу этого вида транспорта вопросы решены.